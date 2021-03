Unieuro, Samsung TV QLED 8K scontata del 46% con rimborso di 500 euro

In seguito alla promozione relativa a un TV portatile, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni in campo di televisori avviate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha messo in offerta un TV QLED 8K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Series 9 QE65Q900TST in questi giorni viene proposto a 2699 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. In quest'ultimo portale si può leggere che precedentemente il costo del prodotto era di 4999 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 46%, ovvero di 2300 euro. Inoltre, come potete vedere nell'apposita pagina promozionale, fino al 28 marzo 2021 è possibile ottenere un rimborso di 500 euro (consigliamo come sempre di informarsi per bene e consultare il regolamento per tutti i dettagli del caso). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

Ricordiamo infatti che siamo dinanzi a un prodotto che dispone di un pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Il sistema operativo è Tizen e non mancano dunque tutte le principali funzionalità smart. Inoltre, chiaramente è presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia (o perlomeno non risulta disponibile al momento in cui scriviamo). Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un determinato tipo di utente.