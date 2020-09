Unieuro, Samsung TV QLED 8K scontato di oltre 2000 euro!

In seguito alle offerte dell'iniziativa "Back to School", Unieuro torna a lanciare promozioni in campo tecnologico. Più precisamente, ha attirato la nostra attenzione uno sconto legato a un televisore QLED 8K di Samsung.

In particolare, il modello Samsung TV QLED 8K Q950R 2019 da 55 pollici viene ora venduto a un prezzo pari a 1499 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Già così si tratterebbe di uno sconto di 2000 euro, dato che il sito Web della nota catena riporta un prezzo precedente di 3499 euro, ma non è finita qui: il prodotto rientra anche nella promozione che consente di ottenere un ulteriore sconto pari al 5%. Questo significa che, aggiungendo il succitato televisore al carrello, il prezzo finale scende a 1424,05 euro, per uno sconto totale di 2074,95 euro.

Analizzando i prezzi offerti online, abbiamo notato che quello di Unieuro sembra essere il più basso del Web. Giusto per farvi un esempio concreto, al momento in cui scriviamo questo modello costa 1692,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, ovvero 193,99 euro in più del prezzo proposto dalla succitata catena.

Insomma, l'offerta di Unieuro potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente, soprattutto per coloro che bramano da tempo il passaggio alla risoluzione 8K.