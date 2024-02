Unieuro, via ai San Valentino Days: cinque giorni di super offerte

Quando mancano cinque giorni a San Valentino, Unieuro lancia i San Valentino Days che fino al 14 Febbraio 2024 compreso consentono di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte è disponibile a 1349 Euro, in calo rispetto ai 1489 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con processore M2 8-core ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 1149 Euro, in calo del 14% rispetto ai 1349 Euro di listino.

In offerta anche il Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi Only a 399,90 Euro, rispetto ai 549 euro imposti dal produttore, mentre l’iPad di decima generazione da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 409 Euro, dai 589 Euro di listino.

Interessante anche lo Xiaomi Redmi 12 a 169 Euro, dai 229,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Watch 3 viene proposto ad 89,99 Euro, dai 129,99 Euro precedenti.

Per coloro che sono alla ricerca di una soundbar, segnaliamo lo sconto sulla Samsung HW-B650/ZF con subwoofer e 3.1 canali, che è disponibile a 179,99 Euro, dai 349,90 euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Tutte le informazioni sul pagamento disponibili nelle pagine dei singoli prodotti.