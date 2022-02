Unieuro scatenata: c'è uno speciale buono per iPhone 13 da 128GB

È una Unieuro scatena quella di metà febbraio 2022. Infatti, dopo aver puntato nuovamente sulle Offerte Solo Online, la ben nota catena ha messo in evidenza un'altra iniziativa promozionale. Questa volta si fa riferimento a uno speciale buono legato allo smartphone iPhone 13.

Più precisamente, acquistando la variante da 128GB di quest'ultimo, che viene venduta a un prezzo di 879 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro, è possibile ottenere un buono di 160 euro da usare nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 16 aprile 2022. In parole povere, come abbiamo già approfondito quando abbiamo trattato il volantino Ogni Momento è Buono di Unieuro (valido fino al 28 febbraio 2022), si può ottenere un coupon da 20 euro a fronte di 100 euro di spesa. Dato che l'iPhone 13 da 128GB costa 879 euro, si può comprendere mediante un rapido calcolo che alla fine il buono sconto totale sarà di 160 euro.

È stato messo in evidenza questo esempio per spiegare la promozione, ma nella sezione "San Valentino Apple" della pagina principale del portale di Unieuro viene esplicitato che si può usufruire della promozione anche su altri prodotti, compresi quelli della società di Cupertino. Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto sul sito Web della nota catena in questo periodo, in modo da comprendere quali "combinazioni" possono risultare più intriganti per le vostre esigenze.

Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al regolamento dell'iniziativa promozionale di Unieuro, così da comprendere al meglio come funziona il tutto.