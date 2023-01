Unieuro sconta di oltre 10.000 euro lo Smart TV Real 8K di LG

Adesso che lo sconto MediaWorld su un TV economico è terminato, torniamo a fare riferimento a offerte di questo tipo. Tuttavia, stavolta si tratta di un'iniziativa promozionale di Unieuro, che si fa notare per motivi un po' diversi. Infatti, si fa riferimento a un calo di prezzo di oltre 10.000 euro su uno Smart TV Real 8K di LG.

Avete capito bene: il modello coinvolto, non esattamente per tutte le tasche (per usare un eufemismo), è quello LG OLED77Z19LA, approdato sul mercato nel corso del 2021. Un pannello con ampia diagonale da 77 pollici e risoluzione 8K (ergo 7680 x 4320 pixel) è ciò che risulta attualmente possibile portarsi a casa a partire da un prezzo di 10.653,98 euro sul sito Web di Unieuro.

Sicuramente non si tratta di un basso costo, ma considerate che in precedenza bisognava sborsare ben 22.999 euro per poter avere a disposizione il televisore. Questo significa che il risparmio del 53% indicato sul portale ufficiale di Unieuro corrisponde a uno sconto, a conti fatti, di 12.345,02 euro. Insomma, l'offerta della nota catena non passa di certo inosservata, più che altro per le cifre coinvolte.

Al netto del prodotto citato in questa sede, potrebbe interessarvi in ogni caso voler dare un'occhiata anche al Fuoritutto di Trony, in quanto anche in quel caso ci sono sconti relativi a televisori a marchio LG (sì, più "economici").