Unieuro sconta di 170 euro lo smartphone Android Xiaomi 12 Lite

Nell'ambito delle nuove Offerte Solo Online di Unieuro rientrano un ampio numero di sconti che potrebbero potenzialmente fare gola agli appassionati del mondo Tech. I prodotti coinvolti sono dei più disparati, ma tra le iniziative si fa notare quella relativa allo smartphone Android Xiaomi 12 Lite.

Quest'ultimo viene infatti ora proposto a un prezzo pari a 329,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può apprendere a partire da quest'ultimo portale, generalmente il costo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 499,90 euro. Effettuando un rapido calcolo si comprende dunque che lo sconto è di 170 euro.

Vale la pena notare che, rientrando nella succitata iniziativa Solo Online, l'offerta rimarrà attiva per tempo limitato, ovvero fino al 30 luglio 2023. Capite bene, in ogni caso, che l'offerta potrebbe potenzialmente rivelarsi ghiotta per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android che non vada a "pesare" troppo sul portafogli.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Xiaomi 12 Lite, quest'ultima include 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tuttavia, per maggiori dettagli sulle caratteristiche del dispositivo Android coinvolto potrebbe interessarvi dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi, visto che in quest'ultimo viene esplicitato ulteriormente il tutto.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!