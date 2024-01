Unieuro sconta di 200 euro un notebook da gaming MSI con GPU RTX 4050

Andando oltre alle offerte del Fuoritutto Continua di Unieuro, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali avviate dalla ben nota catena. Potreste infatti voler dare un'occhiata, ad esempio, allo sconto su un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello MSI Cyborg 9S7-15K111-602 viene adesso venduto a un costo pari a 1.149 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 1.349 euro, quindi non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 200 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per coloro che sono alla ricerca di un notebook che non superi di troppo la fascia dei 1.000 euro e che risulti al contempo in grado di offrire buone soddisfazioni in ambito gaming. D'altronde, la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 non può che attirare l'attenzione da quel punto di vista.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di MSI Cyborg 9S7-15K111-602, quest'ultima comprende anche un processore Intel Core i7-13620H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha invece risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.