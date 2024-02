Unieuro sconta di 250 euro un PC da gaming HP con GPU RTX 4060 Ti

Non ci sono solamente gli sconti del nuovo volantino Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati del settore Tech in questo periodo. Infatti, la popolare catena ha lanciato molte altre iniziative promozionali in questo ambito, tra cui quella riguardante un PC da gaming HP con GPU RTX 4060 Ti.

Più precisamente, il modello Victus by HP TG02-1011nl viene adesso proposto a un prezzo di 1.299,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che il costo precedente per portarsi a casa il prodotto era invece di 1.549,90 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 16%.

Questo significa che, a conti fatti, lo sconto è di 250 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un computer fisso preassemblato che non vada troppo oltre la fascia dei 1.000 euro. D'altronde, la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti non può che attirare l'attenzione.

Guardando poi alla restante scheda tecnica di Victus by HP TG02-1011nl, troviamo un processore Intel Core i7-13700F, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il sistema operativo, invece, risulta immancabilmente essere Windows 11 Home. In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa Solo Online di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 25 febbraio 2024.