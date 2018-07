Unieuro sconta di 250 euro Samsung Galaxy S9 Plus fino al 15 luglio con la promo Specials

Unieuro rinnova la promozione Specials, valida da oggi fino al prossimo 15 luglio, che sconta di 250 euro lo smartphone Samsung Galaxy S9 Plus, anche nella versione con 256GB di memoria interna.

In particolare, la "variante base" di Samsung Galaxy S9 Plus costa ora 749 euro al posto di 999 euro, mentre quella con 256GB di memoria interna viene scontata a 849 euro, con un prezzo di listino di 1099 euro.

Online non ci sono informazioni precise in merito, ma nella mail da noi ricevuta, che potete vedere a questo link, si indica la possibilità di usufruire della promozione solamente entro il 15 luglio e utilizzando la propria carta UnieuroCLUB e si invita l'utente a cercare il negozio più vicino. Probabilmente, dunque, la promozione in questione è disponibile solamente negli store fisici.

Il tutto ci è stato comunicato con una e-mail da parte della newsletter di Unieuro.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S9 Plus si è rivelato uno smartphone molto valido nella nostra recensione. Inoltre, recentemente sono state annunciate delle versioni in oro 24 carati create da Truly Exquisite, la compagnia londinese famosa per il servizio di personalizzazione delle auto di lusso. Il loro costo però è molto più alto del prezzo di base dello smartphone: si parte dai 3078 dollari di Samsung Galaxy S9 fino ad arrivare ai 3279 dollari di Galaxy S9 Plus.