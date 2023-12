Unieuro sconta di 250 euro uno Smart TV LG UHD 2023 da 65 pollici

Andando oltre all'iniziativa Offerte Solo Online di Unieuro, vale la pena soffermarsi anche su altre promozioni avviate dalla popolare catena operante sul territorio nostrano. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto non di poco conto su uno Smart TV UHD di LG legato al 2023.

Più precisamente, il modello LG 65UR81006LJ viene adesso proposto a un costo pari a 749 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 999 euro. Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio, a conti fatti, di 250 euro.

Potrebbe quindi potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore, magari anche in vista di Natale. Si fa d'altronde riferimento a un modello di tutto sommato recente uscita (in quanto approdato sul mercato nel corso del 2023), che dispone di tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da una soluzione con sistema operativo webOS.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di LG 65UR81006LJ, quest'ultima include un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel), nonché tre porte HDMI. Per tutti i dettagli del caso su quanto offerto da questo modello, però, potreste voler approfondire direttamente ili portale ufficiale di LG.