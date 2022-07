Unieuro sconta del 28% un Android TV: il prezzo crolla sotto i 150 euro

Dopo aver trattato le offerte di Unieuro su smartphone Xiaomi, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto dalla ben nota catena. Infatti, è stato lanciato uno sconto che fa crollare il prezzo di un Android TV.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello TEKLIO TK32HSA11 viene adesso venduto a un costo pari a 149,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 209,90 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 28%, ovvero l'offerta di Unieuro, che è attiva solamente online, permette di risparmiare 59,91 euro.

Cosa prevede la scheda tecnica di TEKLIO TK32HSA11? Un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Ci sono poi due porte HDMI, così come non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Il sistema operativo che regge l'esperienza software è Android, come già detto, quindi sono presenti tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro può fare gola sotto diversi punti di vista.