Unieuro sconta del 29% il portatile ASUS con GPU RTX Serie 30: 849 euro

Non ci sono solamente le offerte del Risparmio Vero di Unieuro a tenere banco in queste ore. Infatti, sul portale della popolare catena sono attive promozioni sui dispositivi Tech più disparati. In questo contesto rientra anche uno sconto su un computer portatile ASUS con GPU RTX Serie 30.

Più precisamente, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN057W viene adesso proposto a un prezzo di 849,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo del computer portatile sarebbe di 1.199 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 29%.

Si tratta dunque, a conti fatti, di uno sconto di 349,10 euro. Capite bene quindi che quella che viene indicata come offerta "Speciale" da Unieuro potrebbe fare gola a chi è alla ricerca di un computer portatile in grado di reggere tutto sommato bene il gaming che non costi troppo, grazie anche alla presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.

Al netto di questo, la scheda tecnica di ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN057W include un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, nonché un processore Intel Core i5-11400H. Non mancano poi 16GB di RAM e 512GB di SSD, così come c'è il supporto al Wi-Fi 6. Il sistema operativo è invece Windows 11 Home.