Unieuro sconta del 30% un notebook HP con scheda video RTX 3070

Non ci sono solamente i nuovi Sconti Solo Online di Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, la popolare catena ha lanciato un buon numero di iniziative in questo ambito, tra cui troviamo un'offerta non di poco conto su un notebook di HP con GPU RTX 3070.

Più precisamente, il modello OMEN by HP 16-b0013nl viene venduto adesso a un costo di 1.469 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che generalmente il prezzo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 2.099 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 30%.

Essenzialmente, quindi, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si fa riferimento a uno sconto di 630 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook che rimanga sotto alla fascia dei 2.000 euro, per quanto ovviamente il prezzo risulti adatto solamente a un certo tipo di utente.

In ogni caso, guardando alle caratteristiche tecniche di OMEN by HP 16-b0013nl, troviamo, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q, un processore Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 16,1 pollici ha risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.