Unieuro sconta del 30% il nuovo smartphone Samsung Galaxy A34 5G

Andando oltre all'Hypnotic Black Friday di Unieuro, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dalla popolare catena. Quest'ultima, infatti, ha avviato uno sconto importante sullo smartphone Samsung Galaxy A34 5G.

Per intenderci, risulta ora possibile portarsi a casa il dispositivo a fronte di un prezzo di 277,05 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, precedentemente il costo era di 399,90 euro. Questo significa dunque che di mezzo c'è un possibile risparmio del 30%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che, a conti fatti, lo sconto risulta di 122,85 euro. Capite bene che potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di un'occasione non di poco conto per chi è alla ricerca di uno smartphone che non costi troppo. Questo anche considerando che l'annuncio di Samsung Galaxy A34 5G è arrivato a marzo 2023 (quindi non molto tempo fa).

Per quel che concerne la scheda tecnica di Samsung Galaxy A34 5G, il modello proposto da Unieuro a questo prezzo è quello in colorazione Awesome Violet. Lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il resto, potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Samsung per maggiori dettagli sulle specifiche.