Unieuro sconta di 300 euro per poche ore il notebook MSI con RTX 4060

Non ci sono solamente sconti Amazon su laptop MSI in questo fine agosto 2023. Infatti, anche la ben nota catena Unieuro ha avviato, in modo temporaneo, un'offerta che potrebbe interessarvi approfondire, su un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 4060.

Più precisamente, il modello MSI Cyborg 15 A12VF-060IT viene adesso venduto a un costo pari a 1.499 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si apprende da quest'ultimo, emerge che il prezzo consigliato è usualmente di 1.799 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Non serve infatti effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 300 euro. Vale però la pena esplicitare ulteriormente che si tratta di un'offerta a tempo limitato, in quanto è la stessa Unieuro a indicare che il tutto rientra nell'iniziativa promozionale Solo per Oggi legata alla giornata del 24 agosto 2023. Questo significa che avrete a disposizione relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire del tutto.

Al netto di questo, la scheda tecnica di MSI Cyborg 15 A12VF-060IT include, andando oltre alla succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, un processore Intel Core i7-12650H, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha invece risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

