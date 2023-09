Unieuro sconta di 300 euro un TV Sony BRAVIA 4K uscito nel 2023

Andando oltre allo sconto Unieuro su Deadpool Cable Guys, vale la pena soffermarsi anche su altre offerte lanciate dalla popolare catena. Infatti, tra queste c'è un'iniziativa promozionale non di poco conto relativa a un televisore Sony BRAVIA del 2023.

Più precisamente, adesso il modello Sony BRAVIA KD-55X80L viene proposto a un prezzo pari a 899 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 1.199 euro, dunque non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è un possibile risparmio di 300 euro.

Capite bene insomma che l'offerta potrebbe potenzialmente fare gola a un ampio numero di persone alla ricerca di un nuovo televisore di una certa fascia. Questo anche considerando il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, nonché che si fa riferimento a un televisore tutto sommato di recente approdo sul mercato.

In ogni caso, per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-55X80L, quest'ultima comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, così come non mancano tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da una soluzione Google TV. Tuttavia, per maggiori indicazioni in merito alle specifiche, potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di Sony.