Unieuro sconta del 31% il TV Sony BRAVIA XR da 55 pollici

Non ci sono solamente sconti Unieuro su TV Xiaomi. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche diverse altre iniziative promozionali relative al mondo Tech. Tra queste, troviamo uno sconto relativo a un televisore Sony BRAVIA XR da 55 pollici.

In particolare, il modello Sony XR-55X90K viene adesso venduto a un prezzo pari a 884 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo del televisore coinvolto ammonterebbe a 1.299 euro, dunque di mezzo c'è uno sconto del 31%, che viene indicato come "offerta speciale" dalla ben nota catena.

A conti fatti, dunque, c'è un possibile risparmio di 415 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione non male per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello del 2022. Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

In ogni caso, la scheda tecnica di Sony XR-55X90K include anche il sistema operativo Android, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso, così come risultano ovviamente presenti gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per maggiori dettagli in generale sul prodotto coinvolto, però, potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web di Sony, in cui si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche tecniche.