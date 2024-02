Unieuro sconta del 32% una sedia da gaming Xtreme: prezzo sotto i 100 euro

Non ci sono unicamente le offerte del nuovo volantino Unieuro a poter attirare l'attenzione sugli sconti avviati in ambito Tech. Infatti, la popolare catena ha lanciato un buon numero di iniziative promozionali, tra cui si fa notare un'offerta non di poco conto su una sedia da gaming Xtreme.

Più precisamente, il modello Xtreme 90557B viene ora proposto a un costo pari a 79,99 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che il prezzo precedente per il prodotto era di 119 euro. Questo significa che si fa riferimento a un possibile risparmio del 32% (oppure del 38%, se si guarda al costo consigliato di 129,99 euro).

Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di una sedia da gaming che rimanga nella fascia sotto di prezzo inferiore ai 100 euro. La seduta imbottita, in colorazione nera e blu, viene in ogni caso descritta come adatta a persone fino a 190 cm di altezza con una portata massima di 110 kg.

Per il resto, se avete intenzione di valutare anche altri modelli, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Xtreme, in cui è possibile selezionare, ad esempio, anche colorazioni rosse e nere. Inoltre, non mancano chiaramente anche molti altri accessori che possono potenzialmente tornare utili, ad esempio, per una postazione da gaming lato PC.