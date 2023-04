Unieuro sconta del 40% lo smartwatch OPPO Watch Free

In seguito all'offerta Unieuro sulla sedia da gaming NASA, torniamo a fare riferimento alle iniziative promozionali lato Tech avviate dalla popolare catena operante sul territorio nostrano. Infatti, quest'ultima ha avviato uno sconto non di poco conto sullo smartwatch OPPO Watch Free.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un costo pari a 59,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo dello smartwatch sarebbe di 99,99 euro. In parole povere, come si legge anche sul sito Web di Unieuro, c'è la possibilità di usufruire di un possibile risparmio del 40%.

Basta insomma effettuare un rapido calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 40 euro. In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta, che viene indicata come "Speciale" da Unieuro, è in realtà "replicata" da altri store online ben noti. Per intenderci, OPPO Watch Free viene proposto a 59,99 euro anche su Amazon, così come il costo del prodotto da MediaWorld è fissato proprio a 59,99 euro.

Sembra insomma trattarsi di un buon momento in generale per "mettere le mani" sullo smartwatch, visto l'ampio numero di offerte attive relative a quest'ultimo. Per il resto, se vi interessa approfondire il dispositivo coinvolto, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO Watch Free (pubblicata a marzo 2022).