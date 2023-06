Unieuro sconta di 400 euro il notebook ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED

Andando oltre alle offerte dell'Hypnotic Black Friday di Unieuro, vale la pena soffermarsi anche su altri sconti proposti dalla popolare catena. Ad esempio, quest'ultima ha messo al centro di un'offerta non di poco conto il notebook ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un costo di 1.799 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si apprende da quest'ultimo sito Web, in precedenza il prezzo per portarsi a casa il portatile era invece di 2.199 euro. Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 18%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 400 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. Infatti, chi stava tenendo d'occhio il costo del peculiare notebook con doppio display touchscreen può ora avere una nuova "chance" di acquistarlo. Da notare il fatto che l'offerta rientra nell'iniziativa Solo Online di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 18 giugno 2023 (dunque avrete relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire del tutto).

Per quel che riguarda la scheda tecnica di ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402ZA-M3031W, troviamo un pannello principale OLED da 14,5 pollici con risoluzione 2880 x 1800 pixel e refresh rate fino a 120Hz, nonché uno schermo secondario ScreenPad Plus da 12,7 pollici con risoluzione 2,8K e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il processore è un Intel Core i7-12700H, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Potrebbe in ogni caso interessarvi consultare il sito Web ufficiale di ASUS per maggiori dettagli.