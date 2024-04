Unieuro sconta di 499 euro un notebook da gaming HP con GPU RTX Serie 30

Non sono disponibili unicamente le nuove Offerte Solo Online di Unieuro in questo periodo. Infatti, la popolare catena ha dato il via a un ampio numero di ulteriori promozioni in ambito tecnologia. Tra queste, troviamo uno sconto importante su un notebook da gaming HP con GPU RTX Serie 30.

OTTIMO SCONTO su NOTEBOOK GAMING HP da UNIEURO

Il modello HP Victus Gaming Laptop 15-fa0015nl viene venduto a 799,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Il prezzo consigliato è di 1.299 euro, per uno sconto del 38% (499,10 euro in meno). Il portale della catena indica, invece, un prezzo precedente negli ultimi 30 giorni di 949 euro (per un risparmio del 15%).

L'offerta rientra nel volantino Cambia il tuo PC di Unieuro, che rimarrà attivo fino all'11 aprile 2024. Per l'occasione, vengono proposti rimborsi fino a 300 euro tramite il ritiro di un dispositivo usato. Viene effettuata una valutazione di quest'ultimo e c'è un regolamento: trovate tutti i dettagli sul portale ufficiale di Unieuro.

Le specifiche tecniche del computer portatile includono, oltre alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, un processore Intel Core i5-12500H, 16GB di RAM, 512GB di SSD e un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Il sistema operativo è Windows 11 Home.

