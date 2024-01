Unieuro sconta di 500 euro un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4050

Andando oltre allo sconto Unieuro su un laptop Lenovo, vale la pena tornare a dare un'occhiata alle promozioni in ambito di computer portatili lanciate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha meso in offerta anche un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX507ZU4-LP054W viene adesso venduto a un costo di 1.299 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il prezzo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 1.799 euro, dunque ciò a cui si sta facendo riferimento è, a conti fatti, uno sconto di 500 euro.

Capite bene, insomma, che quanto proposto da Unieuro potrebbe potenzialmente rilevarsi una ghiotta opportunità per coloro che sono alla ricerca di un notebook dal costo non eccessivo che sia anche in grado di fornire buone soddisfazioni in ambito videogiochi. D'altronde, la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 non ha bisogno di troppi commenti.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di ASUS TUF Gaming F15 FX507ZU4-LP054W, si fa notare anche la presenza di un processore Intel Core i7-12700H, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha invece risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), mentre l'OS a bordo è immancabilmente Windows 11 Home.