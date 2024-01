Unieuro sconta di 500 euro un notebook HP con GPU RTX 4060: ultime ore

Andando oltre all'offerta Unieuro su iPhone 15, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede alle iniziative promozionali avviate in ambito Tech dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming HP con GPU RTX 4060.

Più precisamente, il modello HP Victus Gaming 16-r0018nl viene adesso proposto a un prezzo di 1.299 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 1.799,90 euro. A conti fatti, insomma, si tratta di uno sconto di 500,90 euro.

Si tratta dunque di una possibilità che potrebbe fare piacere a più di qualche utente, considerando che si fa riferimento a un notebook in grado di dare una certa soddisfazione in ambito gaming. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa Fuoritutto Continua di Unieuro, che risulta attiva fino al 31 gennaio 2024. Questo significa che tutto rimarrà attivo per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per quel che concerne la scheda tecnica di HP Victus Gaming 16-r0018nl, al netto della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, troviamo un pannello da 16,1 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), un processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.