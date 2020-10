Unieuro sconta di oltre 60% una microSD Samsung: superata Amazon Italia

Dopo aver trattato il lancio degli Halloween Days (sì, ormai manca veramente poco a sabato 31 ottobre 2020), torniamo a parlare delle offerte tecnologiche avviate da Unieuro. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dello storage, dato che la promozione lanciata dalla nota catena riguarda una microSD di Samsung.

In particolare, la microSDXC Samsung MB-MC128G da 128GB (Classe 10 UHS-I) viene venduta a un prezzo pari a 16,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Inoltre, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, aggiungendo la succitata microSD al carrello, il prezzo finale scende a 16,14 euro. Stando al sito Web della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 43,99 euro, quindi si sta parlando di uno sconto superiore al 60%, ovvero di 27,85 euro.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store più blasonati, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo prodotto a 21,45 euro, ovvero 5,31 euro in più rispetto alla promozione lanciata da Unieuro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di MediaWorld.

Insomma, la promozione di Unieuro potrebbe sicuramente risultare interessante per chi sta cercando un prodotto di questo tipo che non costi troppo.