Unieuro sconta a meno di 800 euro un notebook con GPU RTX 3050

Non c'è solamente la doppia offerta su un TV LG 2022 da Unieuro. Infatti, non manca anche uno sconto importante su un notebook con GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 viene venduto a un prezzo pari a 799,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. In quest'ultimo sito Web si legge che il costo del prodotto ammonterebbe solitamente a 999 euro. C'è dunque uno sconto del 19%, in quanto è possibile risparmiare 199,10 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Passione Casa di Unieuro, che rimarrà attiva fino alla giornata del 19 maggio 2022.

Tra le caratteristiche tecniche di Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 troviamo un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), nonché un processore AMD Ryzen 5 5600H, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Per il resto, non mancano ovviamente il sistema operativo Windows 11 Home, il supporto al Wi-Fi 6 e la già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto viene venduto a un prezzo pari a 799 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico dispositivo sul portale ufficiale di MediaWorld. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.