Unieuro sconta di 800 euro un notebook per lavoro e gaming Lenovo con RTX 4060

Non ci sono solamente le offerte della Festa della tecnologia da Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech in questo periodo. La popolare catena ha infatti dato il via a un buon numero di altre iniziative promozionali, tra cui si fa notare uno sconto importante su un notebook per lavoro e gaming di Lenovo.

Più precisamente, il modello Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin viene ora venduto a un costo pari a 1.999 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il dispositivo sarebbe di 2.799 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 28% (partendo dal costo consigliato, mentre partendo da quello precedente il risparmio è del 13%).

In parole povere, a conti fatti, c'è di mezzo uno sconto di 800 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un computer portatile da utilizzare sia in ambito professionale che a livello gaming, grazie alla presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060.

Per quel che riguarda, invece, il resto delle caratteristiche tecniche di Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin, queste ultime includono un processore Intel Core i7-13705H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 16 pollici ha invece risoluzione 3.200 x 2.000 pixel, mentre il sistema operativo coinvolto è immancabilmente Windows 11 Home.