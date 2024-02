Unieuro sconta a 899 euro un notebook da gaming MSI con GPU RTX 4050

Non ci sono unicamente le offerte di San Valentino di Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, la popolare catena ha avviato un buon numero di iniziative promozionali in tal senso, tra cui si fa notare uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello MSI Cyborg 9S7-15K111-603 viene ora venduto a un costo pari a 899,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il prezzo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 1.299 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 30% (partendo, invece, da quello che viene indicato come costo precedente, il risparmio risulta del 9%).

Insomma, a conti fatti lo sconto è pari a 399,10 euro. Potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di un'occasione in grado di fare gola a chi è alla ricerca di un notebook che rimanga nella fascia di prezzo inferiore ai 1.000 euro, nonché che sia anche in grado di fornire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming. D'altronde, sotto la scocca c'è comunque una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050.

Per quel che riguarda le restanti caratteristiche tecniche di MSI Cyborg 9S7-15K111-603, queste ultime comprendono anche un processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha invece risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.