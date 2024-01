Unieuro sconta a 999 euro un notebook MSI con GPU RTX 4050

Non c'è solamente lo sconto Unieuro su Brondi Amico Supervoice in questo inizio 2024. Infatti, a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech è più che altro un'iniziativa promozionale che riguarda un notebook MSI con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello MSI Cyborg 9S7-15K111-603 viene ora proposto a un costo di 999 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo consigliato per il prodotto sarebbe di 1.299 euro, per un risparmio del 23% (invece il costo precedente viene indicato come di 1.049 euro, per un risparmio del 4%).

Partendo dal prezzo consigliato, insomma, a calcoli fatti lo sconto è di 300 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un notebook appartenente alla fascia inferiore ai 1.000 euro che risulti anche in grado di fornire buone soddisfazioni in ambito gaming. D'altronde, di mezzo c'è la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050.

Per il resto, la scheda tecnica di MSI Cyborg 9S7-15K111-603 include un processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha invece risoluzione Full HD, ovvero 1920 x 1080 pixel, mentre il sistema operativo a bordo risulta immancabilmente essere Windows 11 Home.