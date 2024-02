Unieuro sconta ad appena 129 euro un TV Telefunken da 32 pollici

Non ci sono esclusivamente offerte Unieuro su PC da gaming HP a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia. Infatti, la nota catena ha avviato anche un buon numero di ulteriori iniziative promozionali, tra cui rientra un televisore Telefunken low cost con diagonale di 32 pollici.

Più precisamente, il modello Telefunken TE32550S38YXD/E viene adesso proposto a un prezzo pari a 129 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che usualmente il costo consigliato per il televisore sarebbe di 229,90 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio di 100,90 euro.

Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore low cost, che risulti vicino alla fascia dei 100 euro. Certo, non si fa riferimento esattamente a un modello per tutti, considerando anche il fatto che si tratta di un televisore classico (e non smart).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Telefunken TE32550S38YXD/E, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). Non mancano due porte HDMI, dunque potreste magari pensare di collegare un dongle HDMI per "rendere smart" il televisore (a tal proposito, ad attendervi c'è eventualmente Amazon Fire TV Stick).