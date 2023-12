Unieuro sconta ad appena 159 euro uno Smart TV SABA Google TV

Andando oltre allo sconto Unieuro su un tablet Honor, potrebbe interessarvi approfondire anche altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dalla ben nota catena in questo periodo natalizio. Ad esempio, non manca una possibilità di risparmio potenzialmente interessante relativa a uno Smart TV SABA (Google TV).

Più precisamente, il modello SABA SA32S78GTV viene adesso venduto a un prezzo pari a 159 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che il costo consigliato usualmente sarebbe di 249,90 euro, quindi non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 90,90 euro.

Capite bene, dunque, considerando anche che si fa già di base riferimento a un prodotto low cost, che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno. D'altronde, si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, quindi potrebbe risultare una possibilità ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore con funzionalità smart che non costi troppo.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di SABA SA32S78GTV, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). Lato funzionalità smart, si fa riferimento a una soluzione Google TV, quindi non mancano tutte le possibilità che ci si attendono da un modello di questo tipo.