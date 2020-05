Unieuro sconta Apple iPhone 11 con 64GB di memoria interna, 70 euro in meno

Nel contesto del volantino "Sconti batticuore", Unieuro ha avviato un'offerta relativa alla variante con 64GB di memoria interna di Apple iPhone 11.

In particolare, quest'ultima viene venduta a un prezzo di 769 euro (in precedenza costava 839 euro, quindi il risparmio garantito dal volantino è pari all'8%, ovvero 70 euro). Vi ricordiamo che lo smartphone si trova spesso a prezzi superiori, dato che sul sito ufficiale di Apple viene venduto proprio a 839 euro. Inoltre, in questi giorni in cui è un po' difficile reperire questo prodotto in alcune colorazioni (ad esempio, quella bianca) su store come Amazon, l'offerta di Unieuro potrebbe essere ghiotta per una certa tipologia di utenti. Infatti, le colorazioni coinvolte sono Bianco, Nero e Porpora.

Per chi non lo sapesse, iPhone 11 è il modello base del top di gamma di Apple lanciato a settembre 2019. Lo smartphone monta il processore Apple A13 Bionic e dispone di uno schermo Liquid Retina da 6,1 pollici. Sul retro è presente il modulo con doppia fotocamera da 12MP: ci sono una lente grandangolare e una ultra-grandangolare. La fotocamera frontale è anch'essa da 12MP e consente all'utente di registrare i cosiddetti "slofies", ovvero dei video "selfie" in slow-motion a 120 fps. Da non sottovalutare anche il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0, nonché la presenza della certificazione IP68.