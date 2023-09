Unieuro sconta Deadpool Cable Guys: no, non è una comune Action figure

Mentre Rob Liefeld esalta il merchandising di Deadpool 3, il personaggio immaginario Wade Winston Wilson è finito al centro di un'offerta di Unieuro. No, non si fa riferimento a una classica Action figure, ma il prodotto potrebbe comunque risultare interessante per un buon numero di persone.

Ebbene, quanto messo in sconto dalla popolare catena è un supporto per controller e smartphone, appartenente alla categoria "Cable Guys". Sì, avete capito bene: potete far sostenere i vostri pad e il vostro telefono di fiducia direttamente a Deadpool, sebbene in una posizione che solamente un personaggio di questo tipo potrebbe non ritenere scomoda.

Il prezzo del supporto, indicato come "compatibile" sia coi controller PlayStation che con quelli Xbox (anche se chiaramente è difficile parlare di "compatibilità" in questo ambito), risulta ora di 24,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Il costo consigliato, invece, risulterebbe di 29,99 euro. Non è dunque tanto l'offerta in sé, inclusa nell'iniziativa "Solo Online" di Unieuro, ad attirare l'attenzione, bensì l'esistenza di un prodotto di questo tipo.

In ogni caso, Deadpool non è di certo l'unico personaggio a poter fare da supporto, considerando anche il fatto che in passato avevamo trattato, ad esempio, un'offerta su Mickey Mouse Cable Guys. Insomma, se siete alla ricerca di un supporto atipico, potrebbe interessarvi approfondire in generale questa "serie".