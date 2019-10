Unieuro sconta l'IVA su tutti i prodotti a partire da 499 Euro!

Continuano le offerte di Halloween delle catene di distribuzione. Quest'oggi, come segnalato da vari utenti, Unieuro ha dato il via ad un nuovo sconto "Mostruoso", che sarà attivo fino al 3 novembre e consente agli utenti di godere dello sconto IVA su ordini a partire da 499 Euro.

Come vi mostriamo nel poster presente in calce, l'iniziativa promozionale è disponibile solo per coloro che sono in possesso della carta Unieuro Club, che può essere richiesta gratuitamente presso tutti i punti vendita sparsi in Italia.

L'offerta prevede lo scorporo dell'IVA, che si traduce in uno sconto pari al 18,04% sui prodotti con prezzo minimo di 499 Euro. Inoltre, a differenza di quanto avvenuto in passato, alla promozione si può accedere solo presso i punti vendita e non online.

Per questo motivo è consigliabile usare lo Store Locator presente sul sito web per vedere se il punto vendita più vicino alla propria abitazione aderisce all'iniziativa o meno.

Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta, che si va ad aggiungere ai nuovi Unieuro Specials ed il volantino di fine ottobre che si concluderà il prossimo 10 Novembre.

Come indicato nel materiale promozionale, che proponiamo poco sotto, per eventuali limitazioni all'offerta è consigliabile chiedere alla cassa nei negozi prima di effettuare l'acquisto e trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese.