Unieuro sconta Macbook Air M2 e iPhone 14 Pro, con buono da 20 Euro ogni 100 di spesa

Dopo che MediaWorld ha scontato iPhone 14 Pro Max per il weekend, è ora Unieuro a ribattere colpo su colpo, mettendo in sconto tantissimi prodotti targati Apple come parte della promozione Apple - Ogni Momento è Buono, attiva fino al 16 marzo e che vi garantisce un buono da 20 Euro per ogni 100 spesi.

Prima di addentrarci nei singoli prodotti in sconto, vi segnaliamo che l'offerta Ogni Momento è Buono vi fornisce un buono da 20 Euro di spesa, spendibile tra il 17 marzo e il 30 aprile, ogni 100 Euro spesi per l'acquisto di un prodotto parte della promozione entro il 16 marzo. Tra i dispositivi che rientrano nella promozione abbiamo anche diversi device a prezzo pieno (come la PlayStation 5 con God of War: Ragnarok), ma sui prodotti Apple l'offerta è duplice, dal momento che unisce i buoni spendibili ad uno sconto sul prezzo di listino dei device.

Partiamo dunque dalla telefonia, con iPhone 14 Pro Max da 256 GB scontato da 1.619 Euro a 1.539 Euro nei colori Viola Scuro e Nero Siderale. Anche iPhone 14 Pro è poi in sconto, questa volta nella variante Argento da 128 GB, che sarà vostra al prezzo di 1.229,99 Euro, contro i 1.339 Euro di listino. Infine, spazio anche agli smartphone di scorsa generazione, con l'iPhone 13 da 128 GB nei colori Rosa, Blu e Mezzanotte in offerta a 799 Euro, il 14% in meno del MSRP, fissato a 939 Euro.

Se invece state cercando un iPad, Unieuro sconta l'iPad di nona generazione del 20%, abbassandone il prezzo della variante Wi-Fi 64 GB da 439 a 349 Euro. In questo caso, il tablet sarà acquistabile nei colori Grigio Siderale e Argento. In offerta anche l'iPad Air da 10,9", sempre nella variante da 64 GB Wi-Fi e nella tinta Grigio Siderale, che scende da 789 a 649 Euro.

Concludiamo la carrellata con un paio di sconti perfetti per il lavoro in mobilità: in saldo troviamo infatti il recente Macbook Air M2 da 256 GB di SSD, proposto al 15% in meno del prezzo di listino, ad un costo di 1.299 Euro. Inoltre, sempre in sconto abbiamo anche le AirPods di seconda generazione, datate al 2019, che vengono proposte a 119 Euro, il 25% in meno del MSRP, fissato invece a 159 Euro.