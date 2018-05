Unieuro sconta il Microsoft Surface Pro da 256 gigabyte fino al 17 Maggio

Nuova promozione lanciata da Unieuro. La popolare catena di distribuzione del nostro paese, infatti, fino al prossimo 17 Maggio proporrà ai propri clienti il Surface Pro di Microsoft, nella variante da 256 gigabyte, ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Il 2-in-1 del colosso di Redmond, infatti può essere portato a casa a 1.198,99 Euro, il 20 per cento in meno rispetto ai 1.499,99 Euro, per un risparmio netto di 301 Euro.

Inoltre, per coloro che necessitano anche la suite di produttività, è disponibile Office 365 Personal per un anno a 49,99 Euro, che porta il totale del pacchetto a 1.248,98 Euro.

Il Surface Pro, per chi non lo conoscesse, è basato sul sistema operativo Windows 10 Pro, include uno schermo da 12,3 pollici. La versione disponibile in offerta è quella con processore Intel Core i5 ed 8 gigabyte di memoria RAM al suo interno.

Si tratta senza dubbio di un'offerta interessante per coloro che hanno intenzione di acquistare uno dei dispositivi di Microsoft più apprezzati.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.