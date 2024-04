Unieuro sconta a PREZZO INTRIGANTE uno SMART TV SAMSUNG 4K 2023

Non c'è solamente lo sconto Unieuro su un notebook da gaming HP a poter risultare interessante per gli appassionati di tecnologia in questo periodo. La catena ha infatti dato il via a diverse iniziative promozionali. Troviamo anche uno sconto importante su uno Smart TV 4K di Samsung del 2023.

OTTIMO SCONTO SOLO ONLINE sullo SMART TV 4K 2023 SAMSUNG da UNIEURO

Il modello Samsung Series 8 TV QE50Q80CATXZT viene proposto a 679 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Il prezzo consigliato è pari a 1.199 euro: lo sconto è di 520 euro. L'offerta rientra nel più recente volantino Solo Online di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 14 aprile 2024.

Le specifiche tecniche del televisore includono un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Le funzioni smart sono invece garantite dalla presenza del sistema operativo Tizen. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche, potete consultare l'annuncio sul sito Web Unieuro oppure direttamente il portale ufficiale di Samsung.

Se state cercando promozioni su altri televisori, magari anche più low cost, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla scheda Volantino. Per fare un esempio concreto, in quel contesto abbiamo approfondito un'offerta Unieuro su uno Smart TV di LG. In quel caso, il pannello ha diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K, mentre il sistema operativo è webOS.

