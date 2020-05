Unieuro sconta Samsung Galaxy Fit E a un prezzo molto conveniente

Dopo avervi descritto il volantino Sottocosto, torniamo a parlare di Unieuro e delle sue offerte in campo tech. Questa volta, la promozione è quella relativa alla smartband Samsung Galaxy Fit E.

In particolare, la smartband viene venduta a un prezzo di 24,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Precedentemente, il costo era pari a 39,90 euro, quindi il risparmio è di 15 euro. Si tratta sicuramente di una buona occasione per portarsi a casa Samsung Galaxy Fit E, dato che su altri store, come Amazon Italia, il prodotto si trova spesso a prezzi più elevati.

Tra l'altro, analizzando i prezzi sugli altri store per darvi un quadro più completo in merito all'offerta, abbiamo scoperto che anche MediaWorld ha avviato la stessa promozione. Infatti, la smartband dell'azienda sudcoreana viene venduta a 24,99 euro sul sito ufficiale della nota catena (la differenza con l'offerta di Unieuro è di 9 centesimi). Insomma, anche questa volta Unieuro e MediaWorld si stanno dando "battaglia" per quanto riguarda gli sconti.

Tra l'altro, con queste offerte ci avviciniamo ai fatidici 20 euro, che sono un prezzo che spesso viene ritenuto ottimo per le smartband. Infatti, spesso molti utenti aspettano promozioni di questo tipo per portarsi a casa dispositivi come Xiaomi Mi Band 4.

In ogni caso, per maggiori dettagli sul prodotto coinvolto e per informarvi in generale su questo mercato, vi consigliamo di consultare la nostra guida alle migliori smartband economiche (pubblicata a fine 2019).