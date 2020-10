Unieuro sconta Samsung Galaxy Note 20, ma Amazon fa crollare il prezzo

Vi ricordate dell'ottimo sconto di Unieuro su Galaxy Note 20? Be, tenetevi comodi, perché Amazon Italia ha rilanciato e non di poco sull'ultimo smartphone top di gamma di Samsung.

Infatti, se qualche settimana fa Unieuro vendeva il dispositivo a 799 euro (versione 4G, 8/256GB, ora il suo prezzo è di 939 euro sul portale ufficiale della nota catena con Galaxy Buds+ in abbinata), adesso i rivenditori di Amazon Italia vendono lo smartphone a 699 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto a qualche settimana fa, nonché 280 euro in meno rispetto al prezzo di lancio (che era pari a 979 euro). Ricordiamo che il dispositivo è stato annunciato a inizio agosto 2020, quindi si può parlare di un vero e proprio crollo del prezzo in pochi mesi, che rende ancora più intrigante la "versione base" del top di gamma più recente dell'azienda sudcoreana.

La colorazione venduta in offerta su Amazon è quella Mystic Gray e, utilizzando vari tool di comparazione, sembrerebbe che il prezzo attuale sia il più basso di sempre per quel che concerne il portale e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos dedicato al mercato nostrano. Per il resto, MediaWorld proporrebbe il dispositivo a 726 euro sul suo portale ufficiale, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile.

In ogni caso, se cercate maggiori informazioni sullo smartphone coinvolto, potete trovarle nella nostra recensione di Samsung Galaxy Note 20 (pubblicata a inizio ottobre 2020).