Unieuro sconta Samsung Galaxy S20 FE, ma è Amazon a far crollare il prezzo

La nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE è stata pubblicata giusto ieri 19 ottobre 2020, ma possiamo già parlare di un crollo del prezzo dello smartphone. Infatti, Unieuro ha scontato il dispositivo e Amazon Italia ha "rilanciato" con un prezzo molto interessante.

Partendo da Unieuro, la nota catena ha abbassato il costo di Samsung Galaxy S20 FE a 649 euro mediante il suo sito ufficiale. Stando al portale di Unieuro, in genere il prezzo sarebbe pari a 669 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 20 euro. La promozione rientra nel volantino Sottoprezzo e coinvolge le colorazioni Navy, Mint, White, Lavender, Red e Orange dello smartphone. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Si tratta della variante 4G.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che lo smartphone viene venduto a 559 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB, 4G), ovvero 90 euro in meno di quanto proposto da Unieuro e 110 euro in meno rispetto al prezzo iniziale. Insomma, in poche settimane abbiamo assistito a un crollo del prezzo di Samsung Galaxy S20 FE. Pensate che a inizio mese veniva venduto a 596,80 euro persino su Amazon. Per quel che concerne MediaWorld, il prezzo in questo caso è pari a 649 euro.