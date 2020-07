Unieuro sconta Samsung Galaxy Z Flip, il pieghevole meno costoso in Italia

Sono ormai parecchi mesi che gli smartphone pieghevoli sono realtà nel nostro Paese, come potete leggere nella nostra guida ai migliori smartphone Android top di gamma. A che punto siamo arrivati con i prezzi e qual è il pieghevole meno costoso in Italia? Un'offerta lanciata da Unieuro risponde ad entrambe le domande.

Infatti, la nota catena ha scontato Samsung Galaxy Z Flip, portando il suo prezzo a 1359 euro. In precedenza il costo era di 1499 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio di 140 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone monta un processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Analizzando il costo negli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld ha "risposto" a Unieuro. Infatti, il pieghevole viene venduto a 1363 euro nella sua colorazione Purple. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua e questa volta Unieuro è "in vantaggio" di pochi euro.

Tuttavia, occhio ai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, in questo caso lo smartphone costa 1154 euro. Tuttavia, bisogna attendere qualche giorno per la spedizione (che, tra l'altro, costa 6 euro) e si passa per terze parti.

In ogni caso, stiamo finalmente per sfondare la barriera psicologica dei 1000 euro, aspetto che potrebbe sembrare di secondaria importanza ma che in realtà potrebbe convincere sempre più persone a puntare sui dispositivi pieghevoli.

Se volete farvi un'idea più precisa sullo smartphone, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Samsung Galaxy Z Flip. Vi ricordiamo inoltre che, rimanendo in campo pieghevoli, sulle pagine di Everyeye Tech potete trovare le nostra recensione di Huawei Mate Xs, nonché quella di Samsung Galaxy Fold. Infine, non scordatevi che il 5 agosto 2020 potrebbe essere annunciato Samsung Galaxy Fold 2.