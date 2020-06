Unieuro sconta lo smartwatch Samsung Galaxy Active: 70 euro in meno

Giusto ieri 31 maggio 2020 abbiamo pubblicato la nostra guida all'acquisto dei migliori smartwatch sotto i 150 euro. Ebbene, l'offerta relativa allo smartwatch Samsung Galaxy Active di cui parliamo oggi non sarebbe entrata nella nostra "classifica" per pochi euro, ma è comunque bene analizzarla.

Infatti, Unieuro ha deciso di scontare questo dispositivo indossabile, portando il suo prezzo a 159 euro. Precedentemente, il costo dello smartwatch era fissato a 229 euro, quindi il risparmio è di 70 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stavano aspettando da tempo che Samsung Galaxy Active scendesse un po' di prezzo in uno degli store principali.

Nel frattempo, MediaWorld non è rimasta a guardare e ha avviato una promozione simile, venendo il dispositivo a 159,99 euro (99 centesimi in più di Unieuro) nel contesto degli sconti X-Days. Insomma, questa volta la "battaglia all'ultimo sconto" si gioca addirittura sul filo dei centesimi. Su Amazon Italia, lo smartwatch viene venduto a 175 euro al momento in cui scriviamo. In ogni caso, stiamo parlando della colorazione Black con cassa da 40 mm.

Per completezza di informazione, ci teniamo a precisare che sul mercato è disponibile anche il successore del succitato smartwatch: Samsung Galaxy Active2. Anche quest'ultimo modello è in sconto, ma in quel caso i prezzi salgono a 269,90 euro da Unieuro e 280 euro da MediaWorld (cassa da 44 mm).