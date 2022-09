Unieuro sconta il tablet Samsung Galaxy Tab S8 5G del 26%

Andando oltre alle offerte Apple lanciate da Unieuro, ci soffermiamo su un possibile risparmio non di poco conto relativo al tablet Samsung Galaxy Tab S8, che dispone del supporto al più recente standard in termini di connettività, ovvero al 5G.

Ebbene, il dispositivo viene ora proposto a un costo di 699 euro sul sito Web di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il prezzo del tablet ammonterebbe a 949,90 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 26%, ovvero un rapido calcolo porta a comprendere che lo sconto è di 250,90 euro.

Si tratta dunque potenzialmente di una buona opportunità per chi è alla ricerca di un tablet già predisposto per il 5G. In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S8 comprende anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ricordiamo che l'annuncio di Samsung Galaxy Tab S8 è avvenuto nel 2022.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al tablet, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende il dispositivo a 899 euro (anche se c'è uno sconto extra in carrello che porta il prezzo finale a 799 euro). Su Amazon Italia, invece, il costo è di 690,09 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sul prodotto.