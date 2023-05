Unieuro sconta tre TV Sony e Samsung: fino al 49% in meno, e c'è un volo in regalo!

Dopo avervi parlato della promozione Vola da Unieuro su Samsung Galaxy S23 Ultra, ci spostiamo ora su un'altra serie di prodotti compatibili con l'offerta che vi regala un volo in Europa ogni 299 Euro. La promozione, infatti, può essere applicata su tre Smart TV Samsung e Sony in sconto sul sito web della catena specializzata in elettronica di consumo.

Partiamo con la proposta Sony: stiamo parlando della Sony Bravia XR-55A80J, una Smart TV da 55" con pannello OLED e risoluzione Ultra HD 4K. Il televisore è "Perfect for PlayStation 5", poiché è stato pensato da Sony per andare in combinazione con la sua console di nuova generazione grazie ad un refresh rate a 100 Hz. Non mancano comunque le porte HDMI (ben 4), la compatibilità con il DVB-C, con il DVB-T2 e con il DVB-S2. Il prezzo è invece pari a 1.099 Euro, il 26% in meno dei 1.499 di listino.

Passiamo poi ad un altro televisore da 55", ovvero il Samsung Neo QLED QE55QN85B, un pannello mini-LED 4K con processore Neo Quantum 4K e compatibilità con DVB-C, DVB-T2 e DVB-S2. Il TV ha 4 porte HDMI e sistema operativo Tizen, ed è dotato di Dolby Atmos e OTS per un sonoro immersivo, insieme alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ con refresh rate a 120 Hz. Il prezzo del dispositivo è davvero interessante: soli 899,90 Euro, il 49% in meno dei 1.799 di listino.

Concludiamo infine con un televisore di fascia più bassa, ma comunque in forte sconto. Il Samsung Crystal UHD 43" UE43BU8070, un pannello LED da 43" con risoluzione 4K, viene infatti proposto a 399,90 Euro, contro i 599,90 di listino. Il TV è dotato di sistema operativo Tizen e di compatibilità con DVB-C e DVB-T2, insieme a 3 porte HDMI e ad un processore Crystal 4K.

Vi ricordiamo inoltre che tutti e tre i device sono compatibili con la promozione Vola da Unieuro, che ogni 299 Euro di spesa vi permette di ricevere un volo in Europa in regalo, fino ad un massimo di tre voli per singolo acquisto. Il codice per il voucher per il volo omaggio vi verrà inviato direttamente via mail dopo ogni acquisto online, e sarà valido solo per tratte europee (dunque non per voli italiani interni).