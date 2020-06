Unieuro sconta Xiaomi Mi 10 Lite 5G, ma Amazon rilancia e il prezzo crolla

Siamo forse dinanzi a una delle "battaglie all'ultimo sconto" più agguerrite di sempre in campo smartphone. Infatti, a suon di offerte, Unieuro, MediaWorld e Amazon Italia stanno facendo crollare il prezzo dello smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G, un dispositivo arrivato nel nostro Paese da poche settimane che punta a "democratizzare il 5G".

Pensate che non abbiamo nemmeno fatto in tempo a pubblicare la nostra recensione dello smartphone (è essenzialmente pronta, arriverà nei prossimi giorni), che il costo di questo modello è già passato dai 369,90 euro di listino agli attuali 317,19 euro di Amazon Italia tramite rivenditori. La colorazione coinvolta è quella Aurora Blue. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Lo sconto messo in campo da Amazon arriva in seguito a un'offerta di Unieuro che propone Xiaomi Mi 10 Lite 5G, nella sua colorazione Grigia, a 359 euro. Lo stesso modello è scontato da MediaWorld al medesimo prezzo, ovvero 359 euro. Per chi non lo sapesse, il dispositivo era già stato al centro di una "guerra all'ultimo sconto" a inizio mese.

In quell'occasione, lo smartphone costava 334 euro su Amazon e 373 euro da MediaWorld e Unieuro. In parole povere, in poche settimane il prezzo è crollato consistentemente. Una buona notizia per tutti coloro che vogliono entrare nell'era del 5G senza spendere troppo.