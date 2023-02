Unieuro ha già scontato di 189 euro Samsung Galaxy S23 Ultra

Sono passati solamente pochi giorni dalla presentazione della gamma Samsung Galaxy S23, ma è già arrivato il momento di approfondire alcune iniziative promozionali lanciate in merito a questi dispositivi. Infatti, Unieuro ha messo in sconto Samsung Galaxy S23 Ultra.

Quest'ultimo viene ora proposto, nella variante da 8/256GB, a un prezzo di 1.290 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Si fa riferimento a una promozione attiva solamente online. In ogni caso, il prezzo di base di questo modello del più recente top di gamma di Samsung sarebbe di 1.479 euro, dunque c'è di mezzo uno sconto di 189 euro, per un possibile risparmio del 12%. La colorazione coinvolta è quella Green.

Da notare il fatto che non si tratta di un cashback, in quanto il prezzo indicato direttamente sul sito Web di Unieuro è proprio di 1.290 euro, anche quando si aggiunge il prodotto in carrello. Potrebbe insomma trattarsi di una possibilità interessante per chi sta valutando l'acquisto del flagship di Samsung appena annunciato.

Infatti, valutando anche quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, emerge che su Amazon il prezzo di questo modello è di 1.479 euro (anche se c'è un'iniziativa cashback in generale sui Galaxy S23, come indicato direttamente sull'apposita pagina Amazon, che può arrivare fino a un massimo di 180 euro), così come sul portale ufficiale di Samsung il prezzo del modello da 8/256GB è di 1.479 euro. Lo stesso vale da MediaWorld, dato che il costo è anche in questo caso di 1.479 euro.