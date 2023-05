Unieuro ha scontato del 22% la telecamera di sicurezza IP Xiaomi Mi Camera 2K

Non ci sono solamente promozioni Unieuro su Smart TV in questo fine maggio 2023, visto che la ben nota catena ha lanciato un ampio numero di offerte relativamente al mondo Tech. A tal proposito, si fa notare uno sconto relativo alla telecamera di sicurezza IP Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic Mount.

Più precisamente, quest'ultima viene adesso proposta a un prezzo pari a 26,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo del prodotto era di 34,99 euro, quindi di mezzo c'è un possibile risparmio del 22%. In parole povere, lo sconto è insomma, a conti fatti, di 8 euro.

Al netto di questo, c'è poi un risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Certo, viste le cifre coinvolte capite bene che non si tratta di uno sconto ulteriore di chissà quale tipo, ma per completezza vi facciamo sapere che in questo modo il prezzo finale diventa di 25,64 euro, per uno sconto totale di 9,35 euro.

In ogni caso, se siete interessati ad approfondire maggiormente il prodotto coinvolto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi, visto che in quest'ultimo si scende nel dettaglio delle specifiche. Per il resto, da notare il fatto che la telecamera di sicurezza IP coinvolta rientrerebbe anche, fino al 25 maggio 2023, nell'iniziativa promozionale di Unieuro legata ai biglietti aerei, ma in quel caso chiaramente bisognerebbe aggiungere altri prodotti al carrello, visto che in quel contesto la "soglia minima" è di 299 euro.