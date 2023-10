Unieuro ha scontato del 31% un TV LG QNED 4K 2023 da 50 pollici

Non c'è solamente l'iniziativa Sconti Solo Online di Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, la popolare catena ha avviato un'iniziativa promozionale relativa anche a un televisore LG QNED del 2023.

Più precisamente, il modello LG 50QNED756RA viene adesso venduto a un prezzo pari a 549 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 799,90 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 31%.

In parole povere, a conti fatti risulta possibile usufruire di uno sconto di 250,90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi è alla ricerca di un TV di recente approdo sul mercato e appartenente a una certa fascia. Tra l'altro, in questo caso si fa riferimento a un modello legato a un brand blasonato.

Guardando alla scheda tecnica di LG 50QNED756RA, quest'ultima comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: non mancano tutte le funzionalità smart del caso, visto che c'è il sistema operativo webOS 23. In ogni caso, se vi interessa approfondire maggiormente le caratteristiche del prodotto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di LG.