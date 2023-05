Unieuro ha scontato del 40% il robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2

Non sono disponibili solamente le nuove Offerte Solo Online da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali in ambito Tech, tra cui rientra un'offerta relativa al robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2.

Più precisamente, quest'ultimo viene proposto adesso a un prezzo pari a 239,50 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quel che si apprende dal sito Web ufficiale della popolare catena, precedentemente il costo a cui veniva venduto il prodotto ammontava a 399,90 euro. Ciò a cui si fa riferimento è dunque un possibile risparmio del 40%.

A conti fatti, insomma, si tratta di uno sconto di 160,40 euro. Capite bene che potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Al netto di questo, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si fa riferimento a un prodotto smart, considerando anche l'integrazione col mondo smartphone.

Potreste a tal proposito voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi per maggiori dettagli, visto che in quest'ultimo viene spiegato il funzionamento generale dell'applicazione Mi Home, che permette di gestire in tempo reale le attività di pulizia effettuate dal robot (che ricordiamo dispone di una ventola di aspirazione da 2.700 Pa). Certo, di mezzo c'è anche la pulizia programmata.