Unieuro ha scontato a 999 euro un notebook da gaming Lenovo con RTX 3060

Non ci sono solamente le nuove Offerte Solo Online di Unieuro a poter rappresentare un'occasione interessante per gli appassionati di tecnologia. Infatti, la popolare catena ha lanciato un ampio numero di promozioni in questo ambito, tra cui troviamo un'offerta relativa a un notebook da gaming di Lenovo con GPU RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 viene adesso venduto a un costo pari a 999 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato ammonterebbe a 1.799 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio di 800 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro. D'altronde si fa riferimento a un notebook che può dare soddisfazioni lato gaming, tenendo a mente la fascia di prezzo.

Guardando infatti alla scheda tecnica di Lenovo IdeaPad Gaming 3, quest'ultima include, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 16 pollici ha risoluzione Full HD (1.920 x 1.200 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.