Unieuro ha già scontato Redmi Note 12 Pro 5G del 25%

Andando oltre alle rinnovate Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo a fare riferimento in questa sede agli sconti avviati in ambito tecnologico dalla ben nota catena. A tal proposito, non passa inosservata un'offerta relativa al nuovo smartphone Redmi Note 12 Pro 5G.

Più precisamente, quest'ultimo viene ora venduto a un costo di 295,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Dal portale della catena si apprende che precedentemente il prezzo del dispositivo in colorazione Black ammontava a 399,90 euro, quindi di mezzo c'è un possibile risparmio del 25%. Risulta insomma possibile usufruire, a conti fatti, di uno sconto di 103,91 euro.

Potrebbe in ogni caso trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, se si considera anche il fatto che Redmi Note 12 Pro 5G è arrivato in Italia da poco tempo, o meglio nel mese di marzo 2023. Capite bene dunque che un utente che stava magari tenendo d'occhio il prezzo del dispositivo potrebbe vedere il tutto come una possibilità "ghiotta". Certo, sono già emerse altre promozioni sul prodotto, ma chi si è perso le precedenti iniziative potrebbe voler approfondire il tutto adesso.

Al netto di questo, dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di Redmi Note 12 Pro 5G si fa notare la presenza di un SoC MediaTek Dimensity 1080, nonché di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per maggiori informazioni potreste però voler approfondire direttamente il sito Web ufficiale di Xiaomi, considerando che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio della scheda tecnica.